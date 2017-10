Chaîne de vie : la population invitée à gravir la Côte des chats

Crédit photo : Maurice Gagnon

Le dimanche 15 octobre prochain, la population est invitée à se rendre gravir à pied les pentes de la Côte-des-Chats à Saint-Pacôme afin de promouvoir le don d’organes. Le défi Chaîne de vie veut, d’abord et avant tout, célébrer la vie.

L’événement se déroule dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe. Au Québec, Chaîne de vie a identifié 14 sommets pour réaliser le défi.

À Saint-Pacôme, le député fédéral et porte-étendard de l’événement, M. Bernard Généreux a lancé l’invitation à la population vendredi dernier. Plusieurs activités se tiendront sur le site de la Côte-des-Chats durant le défi. Cathy Lemieux animera une activité de Zumba. Guillaume Leclerc, avec la participation du Camp musical de Saint-Alexandre et L’Harmonie des Cascades de Beauport, sous la direction de Mathieu Rivest, interprétera la chanson thème de Chaîne de vie : Horizon.

Présente à la présentation du défi, madame Lucie Dumont, présidente de Chaîne de vie, a insisté sur l’importance de l’éducation pour inciter le plus de gens possible à faire un don d’organes. C’est en informant les gens qu’ils seront plus sensibles à l’importance de signer leur carte, dit-elle.

Témoignages

Linda Béland, dont le fils a donné ses organes après son décès, et Guylaine Dumas, mère d’une jeune greffée, ont livré un témoignage émouvant.

« Sans la greffe, Lisa-Marie ne serait plus là. C’est un grand bonheur de la voir vivre et je suis très reconnaissante », a déclaré Mme Dumas dont la fille a reçu sa greffe le jour de Noël 2016. Mme Béland a insisté sur le fait qu’il faut aborder la question du don d’organe à l’école et mettre en place des ressources pour les familles de donneurs.

La mairesse de Saint-Pacôme, madame Nathalie Lévesque, disait que la municipalité est fière d’accueillir ce défi. « L’appui à la coordination que nous offrons aujourd’hui est notre façon de soutenir cette collecte de fonds d’envergure », dit-elle.

Les marcheurs de tous âges, de tous niveaux sont invités à s’inscrire sur le site defi.chainedevie.org pour encourager une équipe ou encore pour participer à une montée symbolique.