C’est un départ pour le grand labyrinthe

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE — Le jeudi 17 août dernier a eu lieu l’ouverture officielle du grand labyrinthe de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Situé dans un champ de maïs du chemin des Sables, il serait, selon son concepteur Luc Pelletier, le 2e plus grand au monde avec ses huit kilomètres de chemins.

Le labyrinthe couvre 114 000 m2, explique M. Pelletier qui en a dessiné le circuit et qui a dégagé les sentiers en compagnie de sa conjointe, Carmen Rivera, et de leurs enfants, Mia et Leïla, depuis le 29 juin.

À défaut d’être le plus grand au monde, ce labyrinthe est du moins quatre fois plus grand que celui de l’an dernier. Et sa notoriété a fait le tour du Québec via les médias traditionnels et sociaux.

On pourra visiter le labyrinthe jusqu’au 31 octobre prochain. Déjà, des personnes ont pu s’y aventurer lors de la pré-ouverture. Bonne nouvelle, ils sont tous revenus.

Le Grand labyrinthe compte trois parties et est doté de sorties de secours. Des activités l’animeront au cours des prochaines semaines.

Cette année, M. Pelletier souhaite atteindre 25 000 participants. Il mise aussi sur la clientèle touristique, l’événement étant affiché sur l’autoroute, direction est.

Luc Pelletier a remercié ses partenaires, notamment la ville de La Pocatière et la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le labyrinthe est situé sur des terres appartenant à la Ferme Pellerat et à M. Jacques Massé.