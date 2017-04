C’est parti pour la 3e édition de La Course familiale GYM-Action

Crédit photo : Catherine Chouinard Photographie

GYM-Action lance la troisième édition de La Course Familiale GYM-Action qui se tiendra le samedi 27 mai à la Place de la Fraternité de Saint-Pamphile.

Toujours à l’horaire, les courses des 0-8 ans (1 km) et 9-12 ans (1,6 km) conserveront les mêmes parcours que l’an dernier. Ces épreuves sont d’une grande importance pour les organisateurs, «car c’est notre relève que nous motivons et intéressons à l’activité physique et aux saines habitudes de vie.»

En plus du 5 km (13 ans et +) et du 10 km (16 ans et +), une nouvelle épreuve de 5 km Marche (13 ans et +) s’ajoute à l’édition de cette année afin de stimuler et offrir un plus grand défi aux participants. Il est également à noter que tous les parcours des épreuves s’inscrivent entièrement à l’intérieur des rues municipales de Saint-Pamphile.

L’ouverture du bureau d’inscription se fera à 8 h le matin de la course et le début des épreuves aura lieu à 9 h avec le 10 km. Le dernier départ, le 1,6 km, aura lieu à 10 h 45. Notez que les épreuves ont été inversées cette année afin de diminuer le temps d’attente entre les épreuves des jeunes et les remises de médailles.

Une collation santé sera gracieusement offerte à tous les participants. Tous les jeunes coureurs se verront remettre une médaille tandis que des bourses seront remises aux gagnants des épreuves course du 5 et 10 km.

Les inscriptions se font en ligne et seront accessibles dès le 1er avril. Pour inscriptions et informations supplémentaires, visitez le site internet. Pour contacter l’organisation, écrivez au gym-action@hotmail.com. Suivez également la page Facebook de l’événement.