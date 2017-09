Cérémonie de clôture à la chapelle de Rivière-Ouelle

Crédit photo : courtoisie

Ce dimanche 3 septembre, la Chapelle du quai à la Pointe-aux-Orignaux a accueilli plus de 65 personnes dans le cadre de la cérémonie de clôture de l’exposition participative ITE MISSA EST. Parmi les invités, notons la présence du maire de Rivière-Ouelle, du préfet de la MRC de Kamouraska et du député de Côte-du-Sud, messieurs Louis-Georges Simard, Yvon Soucy et Norbert Morin.

Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne, a quant à lui prononcé les maîtres mots de la soirée. Il a évoqué le souhait que « ce lieu de culte soit transformé en un lieu de culture qui viendra nourrir le cœur et l’esprit », en venant ainsi tracer la ligne d’horizon qui devrait orienter le projet collectif à mettre en œuvre.

Monsieur Louis-Georges Simard a rappelé le besoin d’avoir de nouveaux lieux de rapprochement pour la population et a souligné le caractère mobilisateur de ce projet. En plus de prendre son inspiration au cœur de la communauté riveloise, la Chapelle met en valeur les richesses naturelles et culturelles du lieu.

Quant à monsieur Yvon Soucy, il a vu dans le projet de l’exposition réflexive ITE MISSA EST un exemple de participation citoyenne qui pourrait inspirer d’autres démarches du même type dans la MRC. Enfin, le député Norbert Morin y voit une belle opportunité de développement local qui pourrait intéresser tous les Québécois qui sauront se reconnaître dans un véritable projet à leur image, c’est-à-dire construit dans un esprit de solidarité communautaire.

Philippe Dubé, un des instigateurs du projet, a parlé du besoin toujours vital pour toute communauté de pouvoir se réunir en un même lieu et partager des valeurs communes. Enfin, Rose-Aimée Michaud, présidente du Comité ad hoc porteur du projet d’exposition ITE MISSA EST a souhaité voir s’incarner dans un OBNL les bases de ce que deviendra la chapelle à l’écoute des besoins du milieu. La cantatrice, Sylvie Boudreau, a su égayer cette soirée de clôture de sa belle voix inspirée des lieux magiques de la Pointe-aux-Orignaux.

Avec les MRC avoisinantes ainsi que tous les visiteurs qui affectionnent la région, un public potentiel de 100 000 personnes pourrait se sentir interpellé par un projet original à la Chapelle du quai à la Pointe-aux-Orignaux de Rivière-Ouelle.

À l’issue de ce large exercice de co-création, le comité ad hoc sur le devenir de la chapelle sera en mesure de présenter au diocèse de Sainte-Anne, dans le courant de l’automne, un projet à caractère communautaire pour faire revivre la Chapelle et par le fait même, mettre en valeur le secteur de la Pointe-aux-Orignaux. Dans ce contexte, le comité est ouvert à accueillir de nouvelles personnes. Le travail accompli pointe dans la bonne direction, mais encore beaucoup d’efforts restent à déployer pour concrétiser ce projet.