Centre culturel de Rivière-du-Loup : cinquante ans de spectacles

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre culturel de Rivière-du-Loup célèbre cette année 50 ans de spectacles. Un nouvel aménagement, une exposition d’affiches et la production d’un documentaire marquent, entre autres, cet anniversaire.

Jeudi dernier, les médias étaient invités à parcourir les expositions et aménagements en compagnie du directeur général, monsieur Pierre Lévesque, et de la responsable des communications, madame Marie Claude Durand. Pas moins de 76 affiches composent l’exposition d’affiches anciennes de spectacles présentés au Centre culturel depuis 1979. L’exposition 50 ans de spectacles retrace en quatre panneaux les 50 ans de diffusion de spectacles par le centre culturel. Elle est organisée en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup et le Musée du Bas-Saint-Laurent. Elles se poursuivent jusqu’au 30 décembre 2017.

C’est dans l’Espace des Grands rendez-vous Berger que les journalistes ont pu s’arrêter pour apprécier l’aménagement et voir un extrait du documentaire de 20 minutes La grande histoire de la Petite place des arts qui sera présenté en continu dans cet espace ainsi que sur le site web du Centre culturel et via YouTube. «Nous l’avons produit à partir d’entrevues réalisées spécialement pour l’occasion et d’éléments d’archives», a souligné madame Durand. On y retrouve une foule d’information sur le Centre culturel, ses fondateurs, les spectacles qui y ont été présentés, des coups de cœur de membres de la direction et de spectateurs, ainsi que plusieurs anecdotes qui feront sourire le public.

L’Espace des Grands rendez-vous Berger

D’une capacité d’accueil de 180 personnes, l’Espace des Grands rendez-vous Berger se veut un lieu destiné aux activités de médiation culturelle et aux rencontres avec les artistes. C’est aussi là que se dérouleront les activités pédagogiques et les séances de signatures. On y retrouve la scène Construction Marcel Charest et fils, le café bistro du Breton et le comptoir ventes Garage Windsor.

D’autres activités sont à venir. Outre le marché du vinyle et la journée familiale qui ont eu lieu les 25 et 26 février, notons que la rencontre du ROSEQ se tiendra du 16 au 18 mars. L’événement réunira une centaine d’artistes et de professionnels du monde du spectacle. Treize extraits de spectacles seront présentés. Suivra, le lundi 10 avril, Légendes d’un peuple avec Alexandre Belliard, Jorane, Salomé Leclerc et Daran. Le spectacle sera présenté gratuitement au Centre culturel Berger.

La première année, le Centre culturel de Rivière-du-Loup a présenté une vingtaine de spectacles professionnels devant une assistance d’environ 14 000 spectateurs, et ce, avec un budget de 30 000 $. Aujourd’hui, la programmation regroupe 164 activités, dont 83 spectacles professionnels. L’assistance totale est de 54 068 spectateurs et le budget annuel de 1,4 M$.