Le Cégep de La Pocatière impliqué dans un nouveau Centre d’études collégiales au Témiscouata

Crédit photo : Courtoisie

Les Cégeps de Rivière-du-Loup et La Pocatière ont porté, dans le cadre d’un partenariat historique, le dossier d’un nouveau Centre d’études collégiales au Témiscouata, attendu depuis plus de 30 ans dans le milieu.

Le programme Tremplin Dec, le préuniversitaire Sciences humaines et le programme d’Éducation spécialisée seront offerts à Cabano, dans des locaux de la polyvalente.

« On a des enseignants en éducation spécialisée à La Pocatière qui ont démontré de l’intérêt à aller enseigner là-bas. On va aussi offrir certains cours de formation générale, c’est partagé entre Rivière-du-Loup et La Pocatière », d’indiquer la directrice Marie-Claude Deschênes.

« On s’est rendu compte que soit les jeunes du Témiscouata allaient dans des Cégeps de centres urbains ou ne font pas d’études collégiales, alors que leur taux de diplomation au secondaire est très élevé », a-t-elle ajouté.

Le choix des programmes a été basé sur l’opinion des étudiants du secondaire. « On n’exclut pas d’ajouter des programmes plus originaux, parce qu’il y a des besoins de ce côté-là », ajoute la directrice.

Centaine d’élèves

Les porteurs du dossier espèrent accueillir une centaine d’élèves d’ici trois ans. Pour la première cohorte, aucune embauche de professeur n’est prévue.

Le Centre d’études collégiales sera hébergé dans les locaux de l’école secondaire de Cabano.

Un montant de 338 000 $ est accordé au Cégep de La Pocatière pour l’achat du mobilier et de l’équipement ainsi que pour l’aménagement des locaux. Des sommes annuelles d’environ 63 800 $ pour l’encadrement et la gestion du Centre d’études collégiales et de 40 000 $ pour la location d’espace sont aussi accordées au Cégep de La Pocatière, pour les cinq prochaines années.