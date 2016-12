Cégep de La Pocatière : des élèves de bioécologie développent un circuit écotouristique

Crédit photo : Maxime Paradis

Une quinzaine d’étudiants de troisième année en Techniques de bioécologie ont développé un parcours écotouristique au Kamouraska, dans le cadre de leur cours Interprétation de la nature.

Le but du projet est d’offrir un parcours dans lequel les touristes pourront découvrir les milieux naturels du Kamouraska. Fleuve, rivières, montagnes sont autant de sites qui ont été étudiés et qui composeront le circuit. « Parmi les critères, il y avait de faire découvrir des sites moins connus et qu’ils soient accessibles pour les visiteurs », d’expliquer Guillaume Dufour, enseignant de Bioécologie au Cégep de La Pocatière. Au total, plus d’une dizaine de sites ont été visités par les étudiants. Cinq ont été retenus : l’Anse-Saint-Denis, le quai de Rivière-Ouelle, le Sentier du Cabouron à Saint-Germain, le Sentier Brise-Culotte à Saint-Pacôme et les Sentiers d’Ixworth à Saint-Onésime. « On a tout fait de A à Z », de préciser Dominique Côté, étudiante en troisième année. « Ça n’a pas toujours été facile, mais ça nous a permis de bien connaître la région », ajoutera un autre étudiant, Louis-Pierre Chabot. « Ils étaient évalués sur l’ensemble du projet, donc il était important qu’ils démontrent beaucoup d’autonomie tout au long du processus », de mentionner Guillaume Dufour.

Deux volets

En plus de la sélection des sites, le travail des étudiants se divise en deux volets bien précis. Le premier, le volet interprétation, a été travaillé au courant de la dernière session. « Trois sujets sont abordés par site et ils ont tous été rédigés par un des étudiants de la cohorte. L’ensemble de l’information colligée se retrouvera dans un guide qui sera disponible sous forme de dépliant et en version électronique », de préciser l’enseignant.

Le second, le volet écotouristique, permettra l’organisation et la réalisation d’activités dans les milieux naturels et le développement d’une trousse pédagogique dans laquelle elles seront consignées. Il sera complété au courant de l’hiver 2017. La mise en œuvre du projet est prévue au printemps 2017.