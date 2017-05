Cégep de La Pocatière : deux finissants reçoivent la Médaille du Lieutenant-gouverneur

Crédit photo : Courtoisie

Le 7 mai dernier avait lieu la cérémonie annuelle de remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse, en présence de l’honorable J. Michel Doyon. Les récipiendaires 2017 du Cégep de La Pocatière sont Sophie Grand-Maison et Jean-Gabriel Théberge, respectivement finissants en Techniques de santé animale et en Techniques de comptabilité et de gestion.

Cette distinction leur a été remise, car les deux étudiants ont su démontrer un engagement bénévole, présenter une attitude inspirante, un rayonnement positif dans leur communauté et ont été en mesure d’atteindre les objectifs de leur programme d’études.

Les implications de Sophie sont nombreuses et variées : la Journée de la famille et le Festival du bûcheux de Saint-Pamphile, dont elle est originaire, le Salon du Cheval de Saint-Hyacinthe, le comité Biblio, etc. Au Cégep, elle s’implique comme technicienne de scène, au café étudiant, en plus d’être la représentante de son programme d’études.

Jean-Gabriel, originaire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, s’est impliqué dans plusieurs activités comme le football et la ligue d’improvisation. Avec sa sœur, ils ont amassé 2 400 $ en participant au Défi têtes rasées de Leucan. Il siège sur plusieurs comités tels que le conseil d’administration du Cégep, l’exécutif de l’association étudiante et le comité socioculturel.

Le Cégep de La Pocatière adresse ses plus sincères félicitations à ces deux jeunes adultes inspirants.