Carolyn Chouinard ouvre la danse

Crédit photo : Maurice Gagnon

Originaire de Sainte-Perpétue, l’auteur Carolyn Chouinard lançait récemment, aux éditions Hurtubise, Danse illimitée, le tome 2 de son roman Sur le rythme.

Carolyn était récemment au Salon du livre de la Côte-du-Sud de Saint-Jean-Port-Joli pour le présenter à ses lectrices et lecteurs.

Avec un récit écrit au présent, l’écriture de Carolyn Chouinard est aussi rythmée que son intrigue. Elle utilise le dialogue et des descriptions courtes, mais efficaces pour nous transporter dans l’univers de ses personnages.

Dans ce 2e tome, Maélie Laframboise file le parfait bonheur. Son école de danse étant sauvée, elle peut enfin respirer et profiter de chaque cours avec son nouveau petit ami, Nick. Mais voilà que Danse illimitée, la téléréalité de l’heure, cherche de jeunes candidats. Et cela crée toute une commotion.

Maélie et ses amis devront alors se mesurer à des danseurs de styles très variés qui ont une passion commune : la danse sous toutes ses formes. De plus, ils devront vivre avec la présence constante de caméras, accepter les déceptions inévitables dans ce genre de concours, se conformer aux règlements et tenir bon malgré les stratagèmes employés par certains candidats pour l’emporter.

Arriveront-ils à se démarquer et à ravir le cœur des juges? Maélie saura-t-elle gérer sa nervosité devant les caméras?

Carolyn Chouinard aime partager son temps entre l’écriture et la danse. Cette nouvelle histoire lui permet de réunir ses deux passions pour faire découvrir au lecteur l’univers unique et fascinant de la danse, qu’elle fréquente avec ses filles depuis de nombreuses années.

En 2013, Carolyn a remporté le prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé remis à l’occasion du Salon du livre de la Côte-du-Sud, à Saint-Jean-Port-Joli.