Carole-Anne Pelletier brigue la vice-présidence de la Relève de la CAQ

Crédit photo : Hector Michaud.

La Kamouraskoise Carole-Anne Pelletier est candidate à la vice-présidence féminine de la Commission de la Relève de la Coalition Avenir Québec en vue du congrès des 23 et 24 septembre prochains à Granby. Elle est la seule candidate à avoir annoncé ses intentions et sera donc élue par acclamation.

Âgée de 20 ans et native de Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent, elle étudie au baccalauréat en droit-MBA coopératif à l’Université de Sherbrooke depuis maintenant un an. Elle s’implique auprès du Club de droit des affaires et d’investissement de sa faculté où elle fait l’apprentissage du milieu juridique. Durant son parcours collégial, elle a d’ailleurs été présidente de l’association étudiante du Cégep de Rivière-du-Loup. Elle a participé à deux reprises au Forum étudiant, une simulation parlementaire, où elle a d’abord été présidente du Conseil du trésor en 2015, puis porte-parole de l’opposition en finances l’année suivante.

Aspirante à la vice-présidente femme de l’aile jeunesse de la CAQ, elle souhaite évidemment travailler à améliorer la place des femmes en politique en favorisant les opportunités et la condition féminine au sein du parti. « J’ai comme objectif d’inciter davantage de femmes, tant de ma génération qu’en général, à s’impliquer en politique, c’est capital ».