Cap sur la Fête des chants de marins

Crédit photo : Maurice Gagnon

Leurs voix résonnent encore à travers les brumes du fleuve. Nombreux seront les artistes présents à Saint-Jean-Port-Joli du 16 au 20 août pour célébrer les chants de marins. Dans la foulée du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, l’événement propose un voyage musical pancanadien sous le thème d’un océan à l’autre.

À travers une programmation variée, La Fête des chants de marins mettra en lumière la diversité artistique canadienne, souligne son président, André Bois. Les spectateurs se laisseront bercer par des airs folks et maritimes ou mettant en valeur la présence autochtone. L’artiste de renom Michel Faubert a accepté d’en être le président d’honneur et porte-parole.

Parmi les artistes présents on retrouvera Kevin Parent, les groupes Le vent du nord, Kitchen Party et Les biches cocottes, arrivées directement de Bretagne pour rendre un hommage drôle et pétillant de l’univers des chants de marins. Elles animeront aussi la Tablée maritime des chefs Hydro-Québec, le vendredi 18 août.

Styles divers

Différents styles musicaux seront offerts : chansons folk et country, airs traditionnels, voix a capella. Le troubadour Jean-François L-Roy chantera les beautés du Saint-Laurent. La Gamik vocale, un chœur de 20 voix sous la direction d’Andréanne Gallichant, animera aussi la scène. Sans oublier l’atelier-spectacle Méduse avec Fleuve | Espace danse et les divers ateliers, animations et conférences.

En croissance depuis ses débuts, la Fête des chants de marins peut compter sur l’apport de partenaires majeurs. Pour les détails de la programmation, les gens sont invités à visiter le site chantsmarins.com.