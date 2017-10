Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

Le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent informe la population des modalités concernant sa campagne de vaccination contre la grippe et invite la population à prendre rendez-vous à l’une de ses cliniques de vaccination offertes partout sur le territoire.

Dès maintenant, il est possible de prendre rendez-vous sur le site Web : www.cisss-bsl.gouv.qc.ca afin de réserver sa place pour se faire vacciner et d’obtenir son numéro de confirmation. Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, il est possible de demander l’aide d’un proche ou un ami qui pourra enregistrer son rendez-vous.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a aussi ouvert une ligne téléphonique sans frais afin d’aider les personnes à prendre leur rendez-vous. Des réceptionnistes seront disponibles entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi. Communiquez sans frais avec nous au : 1 866 445-0601.