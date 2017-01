Camion épandeur de sel en flamme à Saint-Onésime

Crédit photo : Sebastien Lizotte Photographie

L’arrière d’un camion responsable de faire l’épandage du sel dans la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant a pris feu, mercredi après-midi, dans le secteur communément appelé le Canton-des-Roches, à Saint-Onésime-d’Ixworth.

L’incident est survenu vers 13 h 36 face au 170 chemin du Village à Saint-Onésime-d’Ixworth. Le conducteur du camion venait tout juste d’immobiliser son véhicule à l’endroit même où il a l’habitude de se retourner, pour reprendre la route en direction de Saint-Gabriel, lorsqu’il s’est aperçu du début d’incendie. « Le pneu arrière a éclaté, probablement dû à un problème de freinage. C’est ce qui a causé un début d’incendie à la hauteur des roues arrière », d’indiquer le directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, M. Stéphane Dubé.

Le conducteur du camion n’a pas été blessé et le compartiment à moteur et l’habitacle intérieur du camion n’ont pas été atteints. Les dommages, non estimés au moment d’écrire ces lignes, sont surtout concentrés à l’arrière du véhicule.