Ça va danser au marché sucré

Crédit photo : Courtoisie

Le dimanche 9 avril prochain, de 13 h à 16 h, dans le stationnement du Centre Bombardier, les Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) de la Ville de La Pocatière organisent, en collaboration avec Développement économique La Pocatière, une belle fête du printemps sur le thème de la cabane à sucre en ville.

L’après-midi promet d’être endiablé grâce aux musiciens Vincent Lacroix (podorythmie, guitare, guimbardes, cuillères), Florence Bernier (violon) et Gilbert Bernier (accordéon). Pour délier les jambes et faire swinguer la compagnie, des pas de danse seront enseignés par la calleuse Renée-Jeanne Bernier et permettront à tous de s’initier à la danse traditionnelle. Une invitation toute spéciale est lancée aux grands-parents pour venir avec leurs petits-enfants faire découvrir les traditions québécoises. Mettez au défi vos talents de joueur de cuillères et de tapeur de pieds.

Installé bien au chaud dans l’ancien aréna, le marché public offrira l’essentiel pour préparer les repas de Pâques : des fèves au lard, du lapin, du bœuf, du miel, de l’hydromel, de la viande de bison, de la gelée et du jus de pommettes, de l’anguille, du pain, des pâtisseries, de la tarte au sucre, des produits de l’érable, des bonbons et des confiseries.

Pour tous ceux et celles qui seront venus faire des emplettes au marché, un magnifique panier de produits du terroir d’une valeur de 100 $ sera tiré au sort à 15 h 50, le jour de l’événement.

Il sera possible de faire des tours de calèche et de se sucrer l’bec à volonté avec de la tire sur la neige, le tout offert gracieusement par la Ville.