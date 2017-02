Un boulanger primé tient maintenant boutique à la Seigneurie des Aulnaies

Crédit photo : Maxime Paradis

Installé à Saint-Roch-des-Aulnaies depuis mai dernier, ce n’est que tout récemment que Charles Létang ouvrait sa boulangerie, Du pain… c’est tout, dans l’ancien restaurant-terrasse Le Clapotis de la Seigneurie des Aulnaies. Primé à l’échelle provinciale, ce boulanger d’origine française tient à marier son savoir-faire européen aux produits locaux et régionaux.

Boulanger depuis 2011, anciennement serveur-maître d’hôtel, Charles Létang a roulé sa bosse des deux côtés de l’Atlantique, à Paris et Montréal. Récipiendaire de plusieurs prix, dont celui du Meilleur Artisan Boulanger utilisant des produits certifiés biologiques du Québec et de la Meilleure baguette au levain biologique, c’est suite à une participation à la Fête du Pain à l’été 2015 qu’il est tombé amoureux du site de la Seigneurie des Aulnaies. « Ma conjointe et moi étions prêts à lancer notre entreprise. Notre plan d’affaires était complété, on avait un logo et on avait déjà une gamme de produits qu’on vendait dans les marchés. On était à la recherche de l’endroit parfait », de confier le boulanger.

Dès la fin 2015, les discussions en vue d’offrir l’espace de restauration et de boulangerie en concession débutaient entre Charles et la Seigneurie. Et c’est au courant de 2016 qu’il s’installera définitivement avec sa conjointe, Émilie Vallières. « On est très content de leur arrivée, car ça faisait quelques années qu’on essayait de trouver un partenaire pour notre volet restauration et boulangerie », de mentionner Dominique Garon, directrice générale de la Seigneurie des Aulnaies.

Désir d’authenticité

Ouverte depuis peu, la boulangerie Du pain… c’est tout s’inscrit en parfaite continuité avec le site touristique qu’est la Seigneurie des Aulnaies. « Non seulement ça valorise notre moulin et notre meunerie, mais leur projet rejoint parfaitement le code de valeurs de notre organisation », de déclarer la directrice.

Pour Charles Létang, c’est la concrétisation d’un rêve, puisque c’est de cette façon qu’il cherchait à opérer son entreprise. « Ce que je désirais, c’est de pratiquer le métier d’artisan boulanger de la façon la plus authentique possible. C’est ce que me permettent de faire le moulin à proximité et les farines biologiques qui y sont produites », précisera-t-il.

Ce désir d’authenticité, il le poussera également par l’utilisation des produits locaux et régionaux, en fonction des saisons, et cela, toujours dans une optique de circuit court. « Je ne ferai pas du pain au raisin, même si les gens m’en demandent. Par contre, j’offrirai du pain aux canneberges », citera-t-il en exemple. « C’est dans cet esprit que certains produits ont été développés par les artisans boulangers, en France, par le passé. C’est-à-dire, en fonction de ce qu’ils pouvaient se procurer à proximité », d’ajouter celui qui rêve un jour de faire pousser son propre grain.

Vision d’avenir

Heureux de la réponse obtenue localement jusqu’à maintenant, Charles et Émilie ne manquent pas d’idées pour développer l’entreprise dans le futur. Dès maintenant, un service de café est offert à la clientèle. Cet été s’ajouteront le prêt-à-manger, le thé et les viennoiseries qui seront servis sur la terrasse. « On aimerait aussi faire quelques rénovations, développer l’épicerie fine et peut-être proposer des charcuteries et des fromages. Tout dépendra de la réponse des gens », d’indiquer Émilie Vallières.