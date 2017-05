BivouaK’alooza dévoile sa programmation

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Festival Bivouak’alooza dévoilait la liste des artistes qui prendra part à cette deuxième édition, le samedi 26 août prochain, en plus de la tête d’affiche Reel Big Fish, un groupe californien de renommée internationale dont la présence avait été confirmée un peu plus tôt cette année.

Neuf groupes ou artistes viennent compléter l’alignement musical de la deuxième édition du Festival Bivouak’alooza, prévu le samedi 26 août prochain au Domaine de Gaspé de Saint-Jean-Port-Joli. De ce nombre, mentionnons Koriass, Mononc’Serge, les Hôtesses d’Hilaire, King Abid, Irish Moutarde, les Dales Hawerchuk, Émile Bilodeau, Joe Robicho et Orloge Simard. Ils se succéderont tous à tour de rôle sur scène, jusqu’à la venue du band ska-punk Reel Big Fish, pour un total de 15 h de musique sans interruption.

« On n’a pas de ligne directrice artistique précise pour Bivouak’alooza, sinon que de rejoindre le maximum de gens possibles avec des artistes provenant de différents univers musicaux », d’expliquer Christian Noël, responsable de la programmation et directeur général des Arts de la Scène de Montmagny.

Nouveautés

Outre le dévoilement de la programmation, les organisateurs en ont profité pour annoncer quelques nouveautés qui viendront bonifier l’expérience 2017 de Bivouak’alooza. « On améliore la sécurité, on augmente le nombre de toilettes sur le site, le nombre de place de campings et on accueille une microbrasserie de plus, Le Corsaire de Lévis, qui s’ajoute à la présence de de Ras L’Bock. Tout ça s’inscrit dans notre désir de faire grossir l’événement », d’indiquer Alexandre Caron, président du festival.

D’ailleurs, mentionnons que les organisateurs espèrent accueillir le double de participants, qui s’élevaient à 1500 l’an dernier. Les billets sont actuellement en prévente au www.bivouakalooza.com et dans les différents points de vente du réseau des Arts de la Scène de Montmagny.