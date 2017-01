BivouaK’ alooza : Reel Big Fish en tête d’affiche

Crédit photo : Courtoisie

Pour sa deuxième édition, le jeune festival BivouaK’ alooza frappe un grand coup en recrutant le groupe californien Reel Big Fish, fort populaire sur la scène musicale ska et punk dans les années 90.

Avec huit albums à leur actif, Reel Big Fish a fait le bonheur des amateurs de musique, partout dans le monde. Au plus fort de sa popularité, en 1997, le band vendait 500 000 copies de son deuxième album, Turn The Radio Off, aux États-Unis seulement. Réunis à la microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli pour l’annonce de leur passage au prochain BivouaK’ alooza, Christian Noël, directeur des Arts de la Scène de Montmagny, et Alexandre Caron, copropriétaire de la microbrasserie, avaient du mal à contenir leur joie. « Tout est arrêté depuis quelques mois. On est quasiment surpris que ça ne soit pas sorti avant », de mentionner Alexandre Caron. « Je n’ai jamais organisé un aussi grand show dans la région à ce jour », d’ajouter Christian Noël, directeur aux Arts de la Scène de Montmagny depuis 2000. En effet, selon lui, à l’exception de Simple Plan à Montmagny, en 2009, aucun groupe d’une aussi grande envergure n’a foulé le sol de la Côte-du-Sud. « C’est une autre “game” organiser un show comme ça. On est conscient qu’en invitant un groupe de cette ampleur, on ne monte pas les marches une à la fois, qu’on en saute peut-être trois ou quatre et qu’on peut se casser la gueule, mais on l’assume », de déclarer Christian Noël.

Améliorer l’expérience

Fort du succès rencontré l’an dernier lors de la première édition, les organisateurs de BivouaK’ alooza comptent bien améliorer toute la logistique entourant la tenue de l’événement cette année. « L’an passé, on a eu un succès plus grand qu’attendu avec 1500 spectateurs. Cette année, on vise 2000, mais il y aura des infrastructures pour 3000 personnes sur le site », de préciser Alexandre Caron. Pour ce faire, quatre bars seront aménagés, en plus de rendre disponibles 250 espaces de camping. Un partenariat avec une autre microbrasserie est également à l’ordre du jour et de la nourriture sera disponible sur le site.

Au total, 11 spectacles seront présentés cette année, incluant Reel Big Fish. Les noms des autres artistes seront dévoilés sous peu. « L’an dernier, les 2/3 des visiteurs provenaient de l’extérieur de la région. Grâce à notre partenariat avec le journal Voir et un gros nom comme Reel Big Fish, on s’attend à autant, sinon plus cette année. Bref, BivouaK’ alooza est un événement touristique en soi et on est heureux des retombées économiques que le festival amène dans la région », de conclure Christian Noël.