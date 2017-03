Bill Bestiole à la Salle André-Gagnon

Crédit photo : Courtoisie

La Salle André-Gagnon et Desjardins présentent Bill Bestiole, les insectes sur la scène, le dimanche 2 avril à 16 h.

Ce spectacle s’adresse à tout public dès 5 ans. Dans ce spectacle interactif et musical, on apprend à reconnaître la vraie nature des insectes et autres bestioles. Ne manquez pas l’activité pré-spectacle Bouquin bouquine, des histoires pour toi dès 15 h 15.