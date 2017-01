Bijou Bolieu : l’art de marier le verre et la photo

Crédit photo : Maxime Paradis

Artiste photographe, Caroline Bolieu de Saint-Pacôme s’investit désormais dans la confection de bijoux originaux et distinctifs, dans lesquels elle offre une deuxième vie à son répertoire photographique. Après avoir fait son nid au courant de 2016 sur internet et dans la région de Kamouraska, elle compte désormais prendre son envol en 2017 en offrant ses produits à plus grande échelle, dans d’autres régions du Québec.

Théâtre, peinture, photographie, Caroline Bolieu est clairement une artiste multidisciplinaire. Au fil du temps, elle est passée d’un art à l’autre pour finalement s’abandonner entièrement à la photographie, à la base de toutes ses créations. Cet amour de la photo, c’est ce qui l’a poussée, depuis la fin de ses études, à réfléchir au comment elle pourrait en vivre. « Même si c’est ma passion, je ne voulais pas seulement être cantonnée dans le 2D », explique-t-elle.

Ce n’est qu’après avoir visité un centre de rénovation de la région, avec un ami, que l’idée des bijoux lui est apparue, tel un flash. « Je suis tombée sur des échantillons de dosseret pour cuisine et salle de bain en verre transparent. Je me suis que je pourrais les utiliser et coller ma photo derrière. » Mais qui dit idée brillante dit aussi travail de moine. Dans les mois qui ont suivi, Caroline s’est acharnée à développer une technique pour enlever parfaitement la colle derrière les échantillons de dosseret. L’objectif : rendre l’arrière aussi lisse et transparent que l’avant.

Une fois la technique mise au point, la production a enfin pu commencer. Boucles d’oreilles, pendentifs, bagues et maintenant des boutons de manchettes pour hommes, la créativité de Caroline est sans limites et s’ajuste parfaitement aux différentes pièces de dosserets qu’on lui fournit. « J’aime l’idée de la récupération et je suis fière de dire que les dosserets n’ont pas été jetés. En plus, ça permet de faire voir mes photos autrement que sur Facebook. Mon disque dur est en train de déborder », s’exclamait-elle.

Projets futurs

En vente dans quatre boutiques différentes l’été dernier et également en ligne au http://carolinebolieu.wixsite.com/bolieu/boutique-en-ligne, les bijoux de Caroline Bolieu obtiennent une très belle réponse auprès du public, de telle sorte qu’elle pense déjà à trouver de nouveaux points de vente, à Québec et Montréal, au courant de 2017. « J’ai confiance en mon produit. Je l’ai bien testé. J’ai également fait beaucoup de salons dans les derniers mois et tout ça m’a permis d’être en phase avec mon client », de confier celle qui fait également des bijoux personnalisés à partir de photos fournies par sa clientèle.

Jusqu’à maintenant, Caroline travaille avec une collection d’images captées au Kamouraska. Toutefois, la photographe en elle songe à élargir ses horizons en créant des collections des plus belles régions du Québec, à partir de photos qu’elle aura elle-même prise, et dont les bijoux pourraient ensuite être vendus en partenariat avec des commerces de l’endroit. « Les possibilités sont infinies. C’est la beauté de ce projet qui me permet d’être en vérité avec mes valeurs et mes passions », concluait-elle.