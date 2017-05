Bien dormir pour mieux vivre

Crédit photo : Maurice Gagnon

Comme travail de fin de baccalauréat en Sciences infirmières, Marilyn Chénard de Sainte-Hélène a fait une étude sur le sommeil. Dans une série de trois conférences présentées en collaboration avec le Comité proches aidants Kamouraska, elle a parlé de l’importance de bien dormir pour être en santé et donné quelques trucs pour y parvenir.

Le sommeil, explique Mme Chénard, joue un rôle important sur notre système immunitaire. Parmi ses autres fonctions, il régule le sucre et le cœur, équilibre l’humeur, consolide les apprentissages et l’attention, régularise l’appétit. Bref, son rôle est essentiel et son absence peut provoquer des troubles de santé plus ou moins importants.

Marilyn Chénard a expliqué qu’une nuit de sommeil obéit à des cycles de 90 min. Le sommeil passe successivement par quatre phases après l’endormissement : le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil très profond et le sommeil paradoxal où l’on rêve. Retour au sommeil léger pour un autre cycle. On fait environ cinq fois ce cycle dans une nuit. « Quand on revient à notre période de sommeil léger, c’est là qu’on va se réveiller, quand le train passe, par exemple », a expliqué l’infirmière. C’est pourquoi, si on fait une sieste durant le jour, elle ne doit pas dépasser une vingtaine de minutes, avant de tomber dans le sommeil profond. Ou bien, elle doit durer une heure trente de façon à respecter un cycle complet.

La lumière du jour

La lumière naturelle, celle du soleil, et celle qu’on appelle la lumière bleue fournie généralement par les écrans de type iPad ou cellulaire, synchronisent les périodes veille-sommeil dans une journée. C’est pourquoi il est important de se mettre rapidement en contact avec la lumière du jour le matin pour favoriser l’éveil. En contrepartie, l’envoi de lumière bleue le soir pourra créer de l’insomnie. Prendre des repas réguliers, faire de l’activité physique et participer à des activités sociales contribueront à garder notre horloge biologique à l’heure, explique Marilyn Chénard.

L’insomnie, dit-elle, peut être causée par différents facteurs tels que le stress, l’Inquiétude, la douleur, certains médicaments ou aliments (repas copieux — sucre). Avoir une alimentation saine et variée et boire un verre de lait chaud, qui contient un ingrédient considéré comme un somnifère naturel, peuvent aider à endormir le hamster dans sa tête. Adopter un rituel quotidien tant au lever qu’au coucher, aller au lit et en sortir à la même heure aident aussi à mieux dormir. L’obscurité et une température fraîche y contribuent aussi. Se coucher quand on se sent fatigué et réserver le lit pour le sommeil et les activités sexuelles est recommandé.

Gare aux somnifères

Le manque de sommeil peut provoquer de la somnolence, de l’anxiété, des pertes de mémoire, de la confusion et un manque de coordination. L’insomnie peut aussi être la cause de problèmes de santé et de la prise de poids. Toutefois, insiste Mme Chénard, les médicaments pour dormir ne doivent pas être considérés comme une solution permanente. Ils créent une dépendance et ont des effets secondaires. On ne doit pas pour autant cesser de les prendre brusquement. Il faut d’abord en parler à son médecin, dit-elle.

Marilyn Chénard énumère aussi quelques trucs pour favoriser le sommeil : techniques de respiration, musique relaxante, lecture, écrire ce qui nous préoccupe et nous tient éveillés de façon à nous en libérer le cerveau. Tous n’ont pas besoin du même nombre d’heures de sommeil et celui-ci change avec l’âge. Donc, à chacun de trouver sa voie vers les bras de Morphée.