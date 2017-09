Bernard Généreux prend le bâton du pèlerin

Crédit photo : Courtoisie

À titre de porte-étendard 2017 du Défi CHAÎNE DE VIE, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux, invite les marcheurs en solo, en duo ou en équipe à gravir la Côte-des-Chats de la Station Plein Air de Saint-Pacôme le dimanche 15 octobre à 9 h 30 dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe.

« Je souhaite que le plus grand nombre de gens possible s’y donnent rendez-vous. Il ne s’agit pas d’une performance physique, mais d’une seule montée à faire pour soi, en famille ou entre amis pour célébrer ceux et celles pour qui donner et recevoir un organe et des tissus est une question vitale. Je tenais à partager mon rôle de porte-parole avec des amis qui incarnent selon moi l’esprit du “don de soi”. L’histoire de la greffe entre Myrtha D’amours et Gilbert Thibault, conjoints et copropriétaires d’une entreprise de transport à Montmagny est selon moi une leçon d’altruisme », soutient le député.

CHAÎNE DE VIE est un organisme de bienfaisance dont la mission principale est de soutenir un projet à caractère éducatif et social pour les jeunes de 15 à 16 ans. Dans le cadre de leur cours d’anglais langue seconde, dans toutes les écoles secondaires du Québec, ils sont sensibilisés au don d’organes et de tissus. L’argent amassé lors du Défi sert à appuyer la mission pédagogique du projet. 14 montagnes dans la province ont été ciblées en 2017. Des équipes composées de personnel du milieu de la santé, de l’éducation, des grimpeurs, des personnalités publiques et la population y planteront le drapeau de CHAÎNE DE VIE.

Les participants sont invités à s’inscrire ou faire un don à une équipe à cette adresse : https://defi.chainedevie.org/sommet-2-Amphitheatre_Saint_Andre_de_Kamouraska_Bas-Saint-Laurent.

Pour en savoir davantage sur le projet CHAÎNE DE VIE, la vidéo suivante l’illustre de façon succincte : http://chainedevie.org/pourquoi-appuyer-le-projet-chaine-de-vie-fr1207.