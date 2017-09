Bernard Généreux heureux de voir plusieurs québécois au sein du cabinet fantôme

Crédit photo : courtoisie

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraksa—Rivière-du-Loup, et président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada, salue la décision du chef Andrew Scheer de reconnaître l’importance de son équipe québécoise, en nommant un grand nombre de ces députés à des rôles clés au sein de son cabinet fantôme.

Il cite Maxime Bernier, CP, député de Beauce (Innovation, Sciences et Développement économique), Luc Berthold, député de Mégantic—L’Érable (Agriculture et Agroalimentaire), Steven Blaney, CP, député de Bellechasse — Les Etchemins — Lévis (Anciens combattants), Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent (Conseil du Trésor), Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg — Haute-Saint-Charles (Sécurité publique et Protection civile) et Alain Rayes, député de Richmond — Arthabaska (Affaires intergouvernementales)

Le député Bernard Généreux est heureux de continuer à occuper la fonction de président du caucus québécois, un rôle qui lui permet d’exprimer ses qualités de rassembleur pour faire avancer, chaque semaine, les dossiers du Québec au sein du caucus national.