Bernard Généreux critique le budget fédéral

Crédit photo : Courtoisie

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraksa—Rivière-du-Loup, se dit déçu du Budget 2017 déposé à la Chambre des communes par le ministre Bill Morneau.

Le texte du budget vient confirmer l’existence d’un déficit fédéral de 28,5 milliards de dollars, alors que le gouvernement libéral avait prévu un déficit « modeste » de 10 milliards de dollars lors de la campagne électorale de 2015, estime le conservateur.

« Les Canadiens espéraient mieux du budget libéral annoncé. À un moment où les libéraux rendent la vie plus coûteuse, avec des nouvelles taxes sur les services de covoiturage ainsi que l’abolition de crédits d’impôts qui aidaient les familles, Justin Trudeau continue de financer des idées libérales inefficaces », déplore Bernard Généreux.

Le député fait remarquer que les déficits adoptés dans le but de stimuler l’économie n’ont pas eu l’effet désiré, puisque la croissance demeure anémique et les jeunes sont parmi les plus touchés.

« Au lieu d’augmenter le fardeau fiscal, Justin Trudeau devrait plutôt proposer des politiques qui créeront des emplois pour les jeunes Canadiens. Cette dernière année, les Canadiens âgés de 15 à 24 ans ont perdu 42 000 emplois à temps plein. Malheureusement, les programmes libéraux n’aideront pas la grande majorité des travailleurs et des entreprises en région qui ont l’impression que les occasions d’affaires s’envolent vers les grands centres », a souligné le député.

Le député, qui agit également comme porte-parole de l’opposition officielle pour le Développement économique des régions du Québec, prend actuellement le pouls du milieu des affaires en région, en sillonnant la circonscription de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup dans le cadre de la Tournée des entreprises pour promouvoir la région et assurer que les emplois y demeurent. « Je continuerai d’être à l’écoute des travailleurs et entreprises d’ici, et j’exigerai que le gouvernement entende parler clairement de leurs priorités et préoccupations » a conclu Bernard Généreux.