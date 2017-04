Bénévoles recherchés pour le Photomaton UV

Le Service de la prévention du cancer et de la promotion de la santé de la Société canadienne du cancer déploie des efforts dans le but de diminuer l’incidence du cancer de la peau. Pour y arriver, elle organise une tournée du Photomaton UV en visant une clientèle de 15 à 24 ans.

La tournée, de mi-mars à la fin juin, consiste en plusieurs événements à travers le Québec, principalement dans les établissements scolaires. Prendre une photographie UV du visage permet de dévoiler les dommages à la peau dus à l’exposition aux rayons UV, qui sont bien réels et permanents mais souvent invisibles à l’œil nu. Des bénévoles issus du domaine de la santé et formés par la Société canadienne du cancer interprètent les résultats des photos UV et prodiguent des conseils personnalisés de protection solaire aux participants.

Actuellement, nous sommes à la recherche d’expert à l’intervention UV pour le projet Photomaton UV qui aura lieu le 13 avril à l’École polyvalente La Pocatière. Les candidats disposant d’une expérience dans le domaine de la santé seront privilégiés.

Pour informations, contactez Andrée-Sophie Levasseur au 418 683-8666 ou par courriel à andree-sophie.levasseur@quebec.cancer.ca.