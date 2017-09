Belle réussite pour le 4e tournoi de Volley-Ball du GYM-Action

Crédit photo : Carmen Chouinard

Le GYM-Action de Saint-Pamphile tenait son 4e tournoi de Volley-Ball le samedi 23 septembre dernier. Le tournoi annuel qui se tenait habituellement en début juin a été déplacé en début septembre afin de répondre à la demande des joueurs.

Celui-ci se déroulait au gymnase de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile. Cinq équipes ont pris part au tournoi amical qui se voulait de type « participation ».

L’équipe gagnante composée de Denis Bois, Martin St-Pierre, Sébastien Demers et Mélanie Toussaint a gagné en trois matchs (11-25, 25-19 et 25-12), remportant ainsi la finale contre l’équipe de Lucas Pellerin, Antoine Leclerc, Gabriel Bourgault et Malory Thibodeau.

Les bourses du tournoi remises aux deux équipes finalistes étaient une commandite des Transports Régi inc.