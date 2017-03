Belle fin de saison pour les gymnastes

Crédit photo : Courtoisie

Les gymnastes du secteur compétitif du club Gymagine de La Pocatière ont participé, les 18 et 19 mars derniers, à la troisième et dernière compétition de gymnastique du circuit régional de l’est du Québec de la saison 2016-2017. Les gymnastes ont remporté un total de 76 médailles et de 84 rubans.

Les cinq gymnastes du circuit provincial ont, quant à elles, participé à la deuxième sélection provinciale le samedi 25 mars à Lévis. À l’occasion, elles ont remporté une médaille et cinq rubans.

Ceci met donc fin à la saison du circuit régional et des sélections pour le circuit provincial. Nous connaîtrons bientôt les noms de celles qui se sont qualifiées pour participer au Challenge des régions qui se tiendra du 28 au 30 avril à Sainte-Julie et de celles qui se sont classées pour les qualifications (niveau provincial).

Prochain rendez-vous à ne pas manquer pour toutes les gymnastes des secteurs récréatif et compétitif : Le spectacle de fin d’année ayant pour thème « Au rythme de Gymagine » qui se tiendra le 27 mai prochain au Centre Bombardier dès 18 h 30.