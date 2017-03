Beaucoup de nouveautés pour la quatrième Course de L’Anse

Crédit photo : Montage photo tiré de Facebook.

La Course de L’Anse de La Pocatière sera de retour pour une quatrième édition le samedi 10 juin prochain. Cette année, l’instigatrice de l’événement, l’enseignante en éducation physique de l’École polyvalente La Pocatière, Nancy Milliard, propose une nouvelle date, de nouveaux trajets, mais continue de promouvoir la même bonne cause.

En parfaite harmonie avec le projet éducatif de l’École polyvalente La Pocatière qui cherche, entre autres, à faire la promotion des saines habitudes de vie auprès de ses élèves, la Course de L’Anse de La Pocatière s’autofinance grâce à la participation de nombreux commanditaires.

Tout l’argent amassé avec l’événement est remis entièrement à la Fondation de l’École polyvalente, qui elle la redistribue auprès des élèves dans le besoin désireux de faire du sport. «10 000 $ ont été remis aux jeunes depuis trois ans», d’indiquer fièrement l’instigatrice de la Course, Mme Nancy Milliard.

Nouveautés

Si la cause reste la même, plusieurs nouveautés viennent tout de même s’ajouter à la tenue de la quatrième Course de L’Anse.

Tout d’abord, deux parcours à la marche ont été ajoutés : le 3 et le 5 km, en plus des parcours à la course habituels que sont le 21,1 km, le 10 km, le 5 km et le 1 km familial.

De plus, l’événement se déroulera le samedi 10 juin 2017, comparativement au dimanche précédent la fête des Patriotes par les années passées. «Trouver une date n’est pas une tâche facile, mais entre le Relais pour la vie et la Course de L’Islet, je crois qu’on tombe bien cette année», de mentionner Nancy Milliard.

Enfin, les jeunes de la polyvalente qui s’inscriront à la course cette année verront le double de ce montant déduit de leur inscription à un sport des Phénix l’automne prochain. «Si leur inscription à la course coûte 10 $, c’est 20 $ qu’on déduira l’automne prochain pour leur sport avec les Phénix», d’expliquer Nancy, à titre d’exemple.

Inscriptions

L’an dernier, 525 coureurs s’étaient inscrits à la Course de L’Anse. De ce nombre, une centaine était des élèves de l’École polyvalente. En déplaçant l’événement en juin, Nancy Milliard s’attend à tout autant de coureur, sinon plus pour cette quatrième édition.

Pour s’inscrire, les gens peuvent se procurer des formulaires à l’École polyvalente La Pocatière et le remettre sur place. Autrement, il est possible de le faire via internet au www.inscriptionenligne.ca/coursedelanse.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook La Course de L’Anse de La Pocatière 2017.