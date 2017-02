Beau week-end pour les Seigneurs et l’Impérial

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Les Seigneurs de La Pocatière et l’Impérial de Saint-Pascal ont ajouté une victoire de plus à leur fiche respective, la fin de semaine dernière, dans la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux. De son côté, Saint-Jean-Port-Joli a du encaisser une défaite de plus contre Saint-Damien.

À Montmagny, le Décor Mercier a démontré de très bons efforts face aux Seigneurs malgré l’absence de certains joueurs de l’alignement régulier. Au nez-à-nez à la fin de la troisième période, les deux équipes ont maintenu le suspense jusqu’à la fin en terminant le match en fusillade, après une période de prolongation sans but. Les Seigneurs ont remporté la rencontre 5 à 4.

À Saint-Damien, le 95 Pavage Jirico n’a pas été en mesure de déstabiliser le Plastiques Moore de Saint-Damien qui a remporté la partie 3-1 face à Saint-Jean-Port-Joli.

À domicile, dimanche, l’Impérial a étiré la rencontre qui l’opposait au CIEL-FM jusqu’en prolongation. C’est Étienne St-Jean de l’Impérial qui a assuré la victoire des siens, en marquant le but victorieux, pour sceller la rencontre avec un pointage final de 4 à 3 en faveur de Saint-Pascal.