Nous avons perdu un ami

J’ai appris le dimanche 12 février 2017 le décès de Benoît Royer, mort subitement en pratiquant un sport de glisse.

Le départ d’un être cher est toujours terriblement injuste. Benoît était un homme affable, toujours prêt à aider, d’une gentillesse exemplaire, en bon québécois c’était un vrai bon gars.

Il avait une connaissance historique de notre beau village, une connaissance qu’il était heureux de partager avec qui que ce soit manifestant de l’intérêt pour Saint-Pacôme. Je vais regretter nos discussions passionnées à propos de football et à propos de tout et de rien.

Il savait mettre de la couleur dans tous les aspects de notre quotidien. Et surtout, il avait le sens de l’écoute, toujours prêt à rendre ses clients et ses amis heureux, de façon à faire une différence entre une petite épicerie près de ses clients et les grandes surfaces impersonnelles.

J’ai perdu un ami, nous avons tous et toutes perdu un ami, un sage et un boute-en-train!

Salut, Benoît, tu nous manqueras. Nos discussions vont me manquer terriblement! J’espère sincèrement qu’il y a du football là-haut.

Pierre Lachaine, Saint-Pacôme