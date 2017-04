Avenir de l’ITA : le milieu réagit aux déclarations du ministre Lessard

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Les réactions sont nombreuses suite aux déclarations du ministre Laurent Lessard qui confirmait récemment que le statut de l’ITA ne changerait pas. D’un côté, si le Cégep de La Pocatière se dit déçu, mais confiant de faire partie des discussions à venir, la Fédération de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent avouait envisager la suite avec un «optimisme prudent.»

C’est lors du colloque régional Bas-Saint-Laurent/Chaudière-Appalaches du PLQ tenu le 8 avril dernier au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière que le ministre Laurent Lessard mentionnait vouloir mettre l’emphase sur la stature de l’ITA, c’est-à-dire l’agriculture et la formation, plutôt que le statut qui relève du cadre administratif.

Pour le Cégep de La Pocatière, qui proposait l’automne dernier un regroupement administratif avec l’ITA sous le modèle des écoles nationales affiliées, la confirmation du ministre Lessard comme quoi l’institution demeurerait telle quelle a de quoi décevoir. «Mais le positif, c’est qu’on semble s’intéresser à l’avenir de l’ITA. Ça nous réjouit, car notre objectif est la perpétuité de toutes les institutions d’enseignement supérieur à La Pocatière», de confier la directrice générale du Cégep, Mme Marie-Claude Deschênes.

Maintien au MAPAQ

En entrevue à la radio CHOX-FM de La Pocatière, le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ancien directeur général de l’ITA — Campus de La Pocatière, M. Rosaire Ouellet avouera ne pas être surpris de cette décision. «J’ai toujours su fondamentalement que le MAPAQ ne laisserait pas aller ses écoles.» Rappelons qu’un regroupement administratif de l’ITA avec le Cégep de La Pocatière aurait fait passer l’institution du ministère de l’Agriculture à celui de l’Enseignement supérieur.

De son côté, la présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec au Bas-Saint-Laurent, Mme Julie Dagenais, s’est dite satisfaite. «Notre première recommandation était de garder l’ITA au MAPAQ et elle a bien été entendue. On pense qu’il vaut mieux améliorer la formation en place à l’ITA et son fonctionnement général dans la structure actuelle», écrivait-elle.

Consultations

Désignée par le ministre Laurent Lessard comme étant «l’organe-conseil» en ce qui concerne l’orientation à donner à la stature de l’ITA, la Fédération de la relève agricole du Québec se dit également d’un «optimisme prudent» pour la suite des choses. «Il reste à voir de quelle façon nous serons consultés dans ce dossier. Par contre, notre grande ligne de pensée est déjà bien établie : miser sur l’innovation et la diversification», de préciser Julie Dagenais. Un souhait qui est également partagé par le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, qui avoue en avoir glissé un mot au ministre Lessard samedi dernier.

Confiante que le Cégep de La Pocatière sera tout de même invité par Laurent Lessard à discuter de l’avenir de l’ITA, Marie-Claude Deschênes mentionne toutefois n’avoir reçu aucune invitation formelle en ce sens. En ce qui concerne la Fédération de la relève agricole du Québec, elle espère que tous seront réunis pour discuter de l’avenir de l’institution. «C’est important de discuter ensemble à la même table. Cela n’a pas été fait dans les dernières années, ce qui est déplorable. Il est temps de le faire et nous sommes ouverts à tous les partenaires et acteurs du milieu», de conclure Julie Dagenais.