Autre réussite pour le Festival du Bûcheux

La 37e édition du Festival du Bûcheux maintenant close, le comité et les festivaliers parlent déjà d’une réussite.

Venus de partout au Québec, les gens de la région et les visiteurs sont ravis de tous les spectacles et attraits que la programmation offrait. Les points forts de la fin de semaine ont été les compétitions forestières, les expositions et démonstrations de machineries forestières, les spectacles de Max Leblanc, P-A Méthot, Alter Ego et la démonstration de motocross avec le Milot Land Tour.

De plus, le Festival a accueilli plusieurs médias dont RDS/Urbania en tournage pour l’émission Balle courbe, le Journal de Montréal, l’équipe de tournage pour l’émission Cochon Dingue diffusée à Télé Québec, une reporter de la France, et quelques journalistes locaux.

Les chiffres seront dévoilés dans quelques semaines, incluant la somme d’argent remise à la Ville. Comme le veut la tradition, le Festival remet ses profits à la Ville de Saint-Pamphile, qui seront redistribués au travers les loisirs et la culture de la Ville. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 1 million de dollars ont été remis.

Les résultats et les chiffres seront dévoilés sur le site internet et la page Facebook.

Le président remercie les quelque 40 membres bénévoles du comité organisateur qui travaillent avec acharnement tout au long de l’année, les quelque 400 bénévoles qui ont donné de leur temps durant la fin de semaine, ainsi que tous les commanditaires et partenaires qui nous soutiennent année après année et sans qui le festival ne serait pas ce qu’il est devenu.