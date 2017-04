Automod Kamouraska se dote d’une unité mobile de remplacement de pare-brise

Crédit photo : Le Placoteux

Spécialisé dans la réparation et le remplacement de pare-brise, Automod Kamouraska, propriété de Sébastien Massé, offre désormais ce service à domicile grâce à l’acquisition d’une unité mobile, d’outillages et l’embauche d’un nouvel employé. Cette dernière couvrira un territoire allant de Saint-Jean-Port-Joli à Rivière-du-Loup.

Ce nouveau service est en fonction depuis le 18 avril dernier et a nécessité un investissement de près de 60 000 $ pour le propriétaire. «C’est un concept qui nous permet d’aller autant chez le client à la maison que chez un commerçant. L’unité mobile travaille selon la demande et les conditions climatiques», d’expliquer Sébastien Massé.

Ce concept, qui n’est pas monnaie courante dans le domaine, est pratiquement un des seuls du genre sur le territoire kamouraskois. Plus rapide dans la mesure où le client n’a pas à se déplacer, il s’accompagne tout de même d’un certain temps d’attente une fois le travail terminé. «Il y a toujours un certain délai à respecter avant de réutiliser le véhicule, une fois la pose du pare-brise terminée. La différence, c’est qu’habituellement, ce temps est compté dans la durée totale du rendez-vous quand le client se déplace chez nous», de préciser le propriétaire.

En ce qui concerne les tarifs, Sébastien Massé assure que ceux-ci ne sont pas plus élevés. «Les gens n’ont pas à s’inquiéter, il n’y a pas de frais supplémentaires parce que c’est mobile», concluait-il.