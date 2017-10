Au pays des miens sera réimprimé

Crédit photo : Maurice Gagnon

Lancé à l’occasion des Fêtes du 325e anniversaire de Saint-Jean-Port-Joli, le livre Au pays des miens, récits de vie et généalogies de Saint-Jean-Port-Joli sera réimprimé et disponible lors du Salon du livre de la Côte-du-Sud les 21 et 22 octobre prochains.

Épuisé depuis quelques années, ce volume riche en histoires et en photos suscitait l’intérêt des visiteurs qui fréquentaient les hôtels, motels et auberges où il était mis à leur disposition, raconte son auteure, Mme Monique Miville-Deschênes. Comme plusieurs voulaient se le procurer, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a donc décidé d’en faire imprimer une centaine de copies. L’ouvrage est publié par La Plume d’Oie Édition.

Les récits de vie sont le fruit de quarante entrevues réalisées à l’automne 2000 auprès d’hommes et de femmes de divers horizons qui ont marqué la petite histoire de Saint-Jean-Port-Joli. Le généalogiste Michel Dumais a fait les généalogies. L’Illustration de la page couverture est de Nicole Bourgault.

Au pays des miens se démarque des monographies traditionnelles par son format, mais aussi par la qualité littéraire, voire poétique, qui se dégage de la plume de madame Miville-Deschênes dans chacun de ces récits de vie. Une place importante est accordée aux 190 photographies qui en illustrent les pages.

Le choix des sujets s’était fait en collaboration avec le comité d’édition, se souvient Monique Miville-Deschênes. Ce comité était présidé par monsieur Jean Simard. Le livre compte 346 pages. À sa sortie en 2001, il avait été salué par une critique dans le Quotidien Le Soleil. Le journaliste Louis-Guy Lemieux compare sa poésie à celle de Félix, sa prose à celle de Pierre Perrault et sa langue à celle de Gaston Miron.

Au pays des miens est un grand livre, non seulement par son format, mais aussi à travers « la parole vivante de ses citoyens. »