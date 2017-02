Les Arts de la scène en nomination aux prix RIDEAU 

Crédit photo : Courtoisie

Les Arts de la scène de Montmagny sont finalistes dans la catégorie Partenariat à la Bourse RIDEAU pour le projet de la nouvelle salle Promutuel Assurance.

Le projet de la nouvelle salle de spectacles a été lancé à l’hiver 2016.

Dès lors, Promutuel Assurance a confirmé son important partenariat en étant le premier à investir la somme de 100 000 $.

Par la suite, la Ville et la MRC de Montmagny, M. Norbert Morin, député de la Côte-Sud, 38 entreprises et plus de 100 citoyens ont contribué au financement du projet. Ils ont ainsi pu graver leur nom sur les sièges et devenir les bâtisseurs de ce nouveau lieu de diffusion.

Maisons Laprise et Jean Coutu Montmagny ont aussi joint leurs forces à ce mouvement par d’importantes contributions.

En quatorze jours, l’objectif de 100 000 $ était atteint, et à ce jour, plus de 260 000 $ ont été amassés, complétant le financement global constitué à 82 % de fonds privés. Un tour de force en culture!

Les lauréats seront connus le jeudi 16 février prochain au Capitole de Québec lors de la Soirée des prix RIDEAU, qui clôturera la 30e édition de la Bourse RIDEAU. Exceptionnellement pour l’occasion, le bureau des Arts de la scène sera fermé à compter de 16 h le jeudi 16 février prochain.