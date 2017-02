Arbre-Évolution prend racine au Québec

Crédit photo : Jean-Sébastien Veilleux

Devant la popularité grandissante de son programme de reboisement social, Arbre-Évolution de L’Islet prend maintenant racine à la grandeur du Québec. Avec en poche un nombre de partenaires et de projets à la hausse, l’organisation ne vise rien de moins que de planter autant d’arbres en 2017 qu’elle ne l’a fait au cours des trois dernières années.

Arbre-Évolution cherche à maximiser les retombées socio-environnementales de chaque arbre planté. Pour ce faire, il offre différents services, qui vont de la haie brise-vent et agroforesterie, en passant par la renaturalisation de sites, l’aménagement comestible, la création d’arboretums et le profil carbone afin de faire l’inventaire de GES des entreprises.

Mais c’est clairement son service de compensation-carbone personnalisée, mieux connu sous le nom de programme de reboisement social qui fait le plus jaser. Financé par différents partenaires, il permet le reboisement de communautés à moindre coût.

Dans la région, déjà quatre entreprises, Autocar Bas-Saint-Laurent, Ras L’Bock, Linéaire-Design et plus récemment, Total Fabrication y prennent part. « C’est un partenariat gagnant-gagnant qui nous a permis de planter 8000 arbres en trois ans, grâce à la collaboration de 42 partenaires répartis dans tout le Québec », de préciser le coordonnateur d’Arbre-Évolution, Simon Côté.

Organismes, PME et municipalités

À ces débuts, le programme d’Arbre-Évolution ratissait principalement auprès des organismes de développement international. « Ils ont été les premiers clients. Ils voulaient diminuer leur empreinte carbone occasionnée par les voyages à l’étranger », d’expliquer le coordonnateur. Maintenant, de plus en plus de PME participent à l’initiative.

Parmi les principaux bénéficiaires, mentionnons les municipalités qui ont été grandement sensibilisées par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM), aux dires de Simon Côté. « C’est un reboisement libre de frais pour elles », ajoutait-il.

Partenaires et projets régionaux

Dans la région, le partenariat développé avec la microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli a sûrement été un des plus médiatisé. L’an dernier, cette dernière s’est engagée à développer une bière à saveur de pousses de sapin, de cèdre et de verge d’or, nommée Arboreum Évolutionus, et dont une partie du profit de la vente (0,50 $) est versée à Arbre-Évolution. Ce partenariat doit mener cette année à la plantation de 169 arbres, dont le projet est encore à déterminer.

Autrement, régionalement, il y a la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri qui peut témoigner du succès du programme d’Arbre-Évolution. En effet, en juin 2016, 200 épinettes et 50 feuillus ont été plantés en bordure de l’autoroute 20, sans frais supplémentaire pour la municipalité, grâce à la participation financière de L’AMIE (Aide internationale à l’enfance), dont les bureaux régionaux sont à La Pocatière.

Dans la prochaine année, d’autres communautés bénéficieront à leur tour des retombées positives du programme de reboisement social d’Arbre-Évolution, qui ne vise pas moins que la plantation de 10 000 arbres. À l’heure actuelle, 7500 sont déjà assurés d’être plantés.