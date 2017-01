Arbre de Noël Royal Lepage Kamouraska-L’Islet : 123 cadeaux pour des enfants démunis

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La deuxième édition de l’Arbre de Noël Royal Lepage Kamouraska-L’Islet a fait pas moins de 123 enfants heureux, pour un nombre similaire de cadeaux remis, d’une moyenne de 40 $ chacun. Le lutin directeur, Corinne Fortin, promet de ramener l’activité l’an prochain pour une troisième édition.

L’Arbre de Noël Royal Lepage Kamouraska-L’Islet offre l’opportunité à une famille dans le besoin d’inscrire leur enfant pour qu’il puisse recevoir un cadeau à Noël. Le tout se fait dans l’anonymat le plus complet. Lancée en 2015, l’initiative a permis à 25 enfants d’obtenir un cadeau lors de la première édition. En 2016, ils étaient cinq fois plus nombreux. Ce succès, Corinne Fortin l’attribue à l’intérêt des médias régionaux, qui n’ont pas hésité à médiatiser l’initiative, mais également grâce à la collaboration des organismes du milieu. « La majorité des enfants nous ont été suggérés par le CLSC, la Maison de la famille, Projektion 16-35 et la Polyvalente de La Pocatière », indiquait-elle. Elle ajoutait également que plusieurs parents ont dû se laisser convaincre par les intervenantes du CLSC, de peur que leurs enfants prennent « la place d’un autre. » « Même quand ils sont dans le besoin, les gens ont leur fierté », d’ajouter Corinne Fortin.

Générosité impressionnante

Au-delà du nombre impressionnant d’enfants suggérés, Corinne Fortin n’a pas manqué de souligner la générosité des Caisses Desjardins du Centre de Kamouraska, des Champs et des Bois et de l’Anse de La Pocatière, ainsi que Provigo Saint-Pascal qui a permis l’achat de plusieurs cadeaux. « La population a également été très généreuse. Des gens sont venus chercher deux ou trois boules (NDLR : chacune était liée aux demandes d’un enfant). Dans certains cas, des cadeaux valaient clairement plus de 50 $ », de préciser le lutin directeur.

Question de ne pas se retrouver à court de donateurs l’an prochain, Royal Lepage Kamouraska-L’Islet fera sa recherche de commanditaires au courant de l’été. « On avait arrêté de prendre des noms à 100 enfants et on avait une liste d’attente de 23 noms. On a réussi à la combler à la dernière minute, grâce à un donateur qui s’est présenté au bureau le 22 décembre avec de l’argent qui est allé aux deux derniers enfants de la liste », de raconter Corinne Fortin. Dans le futur, elle espèrerait tout de même que l’initiative repose seulement sur la générosité de la population « pour que se soit vraiment un projet de collectivité. »

Lutin président d’honneur lors de l’édition 2016, Aline Ouellet a déjà accepté de reprendre le flambeau pour la troisième édition de l’Arbre de Noël, dès novembre 2017.