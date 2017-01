Des appuis régionaux pour UN/NATO VÉTÉRANS du Bas-Saint-Laurent

Crédit photo : Courtoisie

Le groupe UN/NATO VÉTÉRANS du Bas-Saint-Laurent, un regroupement de vétérans de l’armée canadienne dans la région, tient à remercier ses appuis régionaux : le Pub Le St-Alex de Saint-Alexandre, VR Sport de La Pocatière dans le domaine de la moto, Kamouraska Chrysler et le député fédéral Bernard Généreux.

« Nous sommes tout près de 9000 membres au Canada. Nous sommes là pour faire en sorte de ne pas oublier les hommes et les femmes qui ont servi leur pays et briser l’isolement qu’ils peuvent rencontrer, en se regroupant », d’indiquer le président du mouvement, M. Sylvain Frégeau. Le groupe UN/NATO VÉTÉRANS du Bas-Saint-Laurent se regroupe tous les jeudis en été, et tous les premiers et troisième mercredi du mois, le reste de l’année sous forme de 5 à 7, au Pub le St-Alex de Saint-Alexandre de Kamouraska.