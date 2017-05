Apprendre à vendre son produit du terroir avec le chef Jean Soulard

Crédit photo : Courtoisie

Le réputé chef cuisinier Jean Soulard est le formateur d’un nouveau cours, « Vendre aux restaurateurs », proposé à l’Institut de technologie agroalimentaire à La Pocatière le 25 mai. Il offre aux participants des trucs pour développer une bonne stratégie d’approche et de présentation de produits auprès des chefs cuisiniers.

Lorsque cette formation lui a été proposée, celui qui a entre autres été chef au Château Frontenac s’est montré surpris que les artisans et producteurs aient besoin d’un cours pour vendre leurs produits.

« Ils sont concentrés au quotidien sur leurs produits et quand ils arrivent avec leur produit dans les mains, ils se disent : “Ok, mais comment je fais maintenant?”, raconte Jean Soulard, en entrevue.

Lors de cette formation qu’il donnera à La Pocatière, il racontera ses expériences avec les artisans qui souhaitent vendre leurs produits du terroir. “Il y a eu des belles histoires et de moins belles”.

Apporter son produit

Il indique que la technique de base est d’apporter son produit. “Il y a des gens qui arrivent voir le chef qui n’ont pas leur produit avec eux”, souligne-t-il. Il précise qu’il faut toutefois le montrer et le faire goûter.

Jean Soulard ajoute aussi que les chefs aiment connaître l’histoire du produit et aussi les détails sur sa production. “Le chef cherche la qualité, le service, ils veulent savoir comment vous le faites.”

La bonne cible

Le chef Soulard conseille aussi aux producteurs agricoles et artisans de viser la bonne cible. Selon lui, certains chefs n’ont pas besoin de certains produits, car ils les fabriquent eux-mêmes ou ça ne leur convient pas. Il suggère d’informer d’abord.

“La première fonction d’un producteur n’est pas d’être un vendeur. Les bonnes ventes viennent du ventre, du cœur”, souligne-t-il.

Lors de la formation, les participants apprendront à identifier les défis et le potentiel du marché de la restauration, à connaître les réalités et les besoins des restaurateurs, à cibler les restaurateurs à approcher, à définir leur approche et à élaborer leur plan d’affaires.