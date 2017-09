Apprendre autrement s’affiche

Crédit photo : Courtoisie

L’organisme Apprendre Autrement vient de conclure ses activités estivales. Entre autres, le 23 août dernier, les jeunes participants au projet « camp de lecture » ont accueilli, à l’occasion d’un 5 à 7, leurs parents et amis pour partager avec eux le bonheur de leurs réussites.

Chaque semaine, pendant une demi-journée, les jeunes profitaient d’activités de lecture, d’expression orale, d’écoute et de compréhension qui leur ont permis de maintenir et de faire avancer ces compétences. En septembre, ils sont donc retournés en classe avec confiance et aisance.

L’été, apprendre autrement, c’est aussi apprendre en s’amusant. Le bonheur des vacances était présent à tous nos rendez-vous. Les participants ont écrit sur le mur des souvenirs : j’ai aimé lire dans le tipi, rencontrer des amis, écouter et écrire des histoires, me déguiser, faire du théâtre.

Apprendre Autrement a remis à chacun une trousse scolaire, gracieuseté de Moisson Kamouraska, ainsi qu’un livre offert par la librairie Livres en tête. Et puis, chacun est reparti avec un recueil de textes et de photos, gracieuseté de l’imaginaire créateur de tous les participants.

N’oublions pas qu’Apprendre Autrement, c’est surtout toutes les personnes concernées, parents, professionnels, amis, bénévoles et donateurs, qui encouragent et partagent le désir d’apprendre de nos enfants, pour toute la vie.