Apportez vos plans au Salon de l’Habitation

Crédit photo : Courtoisie

Les visiteurs du Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches sont à nouveau conviés à apporter leurs plans afin de les partager, faire un survol avec les étudiants et recevoir une brève analyse de la teneur de leur projet.

En plus d’offrir des ateliers et partager leurs connaissances, l’équipe de professeurs et d’étudiants offrira une série de conférences qui permettront de repenser ou d’améliorer ses projets de construction et de rénovation. C’est un deuxième rendez-vous pour apprécier le savoir-faire des technologues finissants en architecture, formés à Lévis.

Les visiteurs sont invités à venir présenter leur projet sur place au kiosque du CÉGEP où les étudiants pourront ainsi les analyser sous l’œil attentif de leurs professeurs. Cet exercice permettra de réfléchir à certains aspects des plans et projets présentés. Ces activités, dans cet espace d’échange et de partage de connaissance, seront complétées par des conférences et des ateliers. Le Département de technologie de l’architecture du CÉGEP de Lévis-Lauzon fera découvrir le dynamisme, les forces et les particularités de l’apprentissage et de la formation offerte à Lévis.