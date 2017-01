Appel de projets pour le développement du territoire du Kamouraska

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La MRC de Kamouraska invite les Comités de développement des municipalités, les organismes sans but lucratif et les Coopératives non financières du milieu, à déposer des projets structurants, dans le cadre du programme « Fonds de développement des territoires – Volet amélioration des milieux de vie » (FDT). Une enveloppe de 159 970 $ sera allouée en 2017-2018 pour la levée de projets locaux et régionaux qui seront en accord avec la politique, en plus de recevoir l’aide technique et l’accompagnement du département de développement territorial de la MRC pour la réalisation des projets.

Ce Fonds permet aussi au milieu de réaliser des projets notamment dans les domaines de l’aménagement, du social, de l’économie, de la culture et de l’environnement. « Le Fonds est un levier pour permettre au Kamouraska de conserver son dynamisme grâce à des projets innovants qui sont cohérents avec les priorités de notre milieu. », de mentionner M. Yvon Soucy, préfet élu.

Le 10 mars 2017 est la date limite pour le dépôt des projets locaux des Comités de développement, des OBNL et des Coopératives non financières.

Pour les projets régionaux, un Préprojet doit être remis le 10 février également. Le dossier final des projets régionaux doit quant à lui être complété et remis le 24 mars 2017.

Pour les municipalités, celles-ci peuvent déposer leur projet en tout temps et un montant de 8 000 $ leur est réservé.

Tous les documents nécessaires au dépôt de projets sont disponibles au www.mrckamouraska.com, sous l’onglet Documentation; Fonds de développement des territoires (FDT).

Pour obtenir de l’information sur les critères d’admissibilité ou pour recevoir un formulaire de dépôt, communiquez avec Mme Thérèse Brodeur, conseillère en développement rural à la MRC de Kamouraska, au 418 — 492-1660, poste 237, ou à tbrodeur@mrckamouraska.com.