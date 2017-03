Appel de dossiers

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Au printemps de chaque année, la Ville de La Pocatière lance un appel aux artistes en arts visuels pour les inciter à présenter un projet d’exposition pour la programmation annuelle de la Salle d’exposition de l’Édifice Gérard-Dallaire. Les expositions présentées sont d’une durée variant de 4 à 6 semaines et se tiennent de janvier à juin, puis de septembre à décembre. Les artistes ou groupes d’artistes intéressés sont invités à soumettre leur dossier aux fins de sélection pour la programmation automne 2017— printemps 2018. La date limite pour acheminer votre candidature est le 30 avril 2017.