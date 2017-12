APHK : du répit pour les proches aidants

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) octroie un soutien financier maximum de 8 854 $ à l’Association des Personnes handicapées du Kamouraska Est (APHK) pour la réalisation d’un projet de répit de courte durée destiné aux proches aidants de personnes handicapées.

C’est la première fois que l’APHK faisait une demande d’aide financière à cette fondation, selon madame Francine Anne Lincourt, adjointe à la direction. Cet argent, dit-elle, permettra de maintenir et de bonifier les services existants.

L’appui financier de la FFMSQ permettra à l’organisme d’offrir près de 1 300 heures de répit à une trentaine de proches aidants au cours de la prochaine année. L’aide touche les personnes qui demeurent avec leur famille naturelle.

Permettant de réunir la somme nécessaire à la réalisation de ce projet, l’aide versée couvrira une partie des salaires des éducatrices qui superviseront les aidés pendant que leurs proches profiteront d’un moment de repos.

Madame Lincourt souligne en outre qu’à la suite de son déménagement dans ses nouveaux locaux, l’APHK offrira aussi des services de répit durant le week-end.

« Il y a maintenant cinq ans que notre Fondation appuie la cause des proches aidants et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, le projet de l’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est atteint parfaitement cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à sa réalisation », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

« Grâce à la contribution de la Fondation de la FMSQ, nous pourrons continuer à organiser des activités favorisant l’intégration des personnes handicapées vivant avec leur famille. En plus d’offrir un moment de répit aux proches aidants, les activités de groupe offertes dans le cadre de ce projet permettent aux personnes handicapées de développer leur capacité à échanger avec les autres et de briser leur isolement. Merci à la Fondation pour son aide fort appréciée », a souligné Mme Carole Lévesque, directrice générale de l’organisme.