Un antidote au défi démographique

Crédit photo : Courtoisie

Les huit agentes et agents de migration du Bas-Saint-Laurent reviennent d’un séjour couronné de succès à Montréal et à Québec, où se tenait, du 6 au 10 février dernier, la Semaine des régions, organisée par Place aux Jeunes en Région. L’initiative a pour but de faire la promotion des nombreuses opportunités d’emploi offertes en région.

Pour sa 6e édition, la Semaine des régions proposait une programmation riche, permettant de faire rayonner l’ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent aux yeux des jeunes urbains, prêts à se déplacer pour trouver leur place ici parmi nous, ainsi qu’un emploi à leur mesure. De la tournée de classes aux kiosques, en passant par des 5@7, plusieurs formules ont ainsi permis aux agents de migration de partager les possibilités d’emplois, de stages et d’entrepreneuriat, en plus de faire part des points forts du Bas-Saint-Laurent, dont l’accès à la propriété et à des soins de santé de qualité, dans un environnement propice aux jeunes familles.

Pour les agentes et les agents de migration du Bas-Saint-Laurent, il s’agit d’une vitrine pour la promotion de leurs services et du potentiel régional exceptionnel. En effet, ce sont environ 4 000 futurs diplômés, en provenance d’une vingtaine d’institutions d’enseignement, tant de niveau professionnel, collégial et universitaire, et intéressés à migrer en région, qui ont été rencontrés.

Il y avait une nouveauté cette année à la programmation : le premier Salon de l’emploi en région, qui se tenait au Complexe Desjardins à Montréal, sous la présidence d’honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Ce salon a été une belle occasion pour échanger sur les opportunités de vie en région, notamment de carrière, d’affaires et de stages. Ce sont plus de 2 000 personnes qui ont pu rencontrer 54 employeurs du Québec et recevoir de l’information sur les différentes régions représentées.

Karine Fauvel, responsable des communications pour Place aux Jeunes en région, soulignait que « pour la Semaine des régions 2017, Place aux jeunes en région souhaitait démontrer l’importance de l’aspect “mobilité de la main-d’œuvre” au Québec pour répondre aux besoins de développement des entreprises et renforcer son économie. » Julie-Christine Helas, agente de migration au Kamouraska, ajoute que « le jeune diplômé est au cœur de nos préoccupations : en plus d’un emploi, il cherche un milieu de vie épanouissant dans lequel il pourra s’intégrer facilement. C’est aussi là que nous intervenons, avec notre connaissance du milieu et notre réseau, que nous partageons avec tout nouvel arrivant. »