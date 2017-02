Anne Émond présente Nelly au cinéma Le Scénario

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

La cinéaste Anne Émond (Nuit #1, Les Ëtres chers), originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies, était attendue au Cinéma Le Scénario de La Pocatière, le 13 février, pour la représentation spéciale de son troisième long métrage, « Nelly », librement inspiré de la vie et de l’œuvre de Nelly Arcand.

À l’affiche jusqu’à jeudi inclusivement, « Nelly » a été réalisé et scénarisé par Anne Émond. Organisée en collaboration avec Le Scénario et Promotion Kamouraska, la représentation spéciale aura permis à la réalisatrice de répondre aux questions des cinéphiles présents.

Anne Émond en est à son troisième long métrage en presque quatre ans. « Je ne crois pas en présenter un autre avant cinq ou six ans! », mentionnait-elle en souriant à la fin de la projection. Les adeptes des films de la réalisatrice de Saint-Roch-des-Aulnaies étaient quant à eux sous le charme et des gens fidèles aux représentations des films de la jeune femme étaient présents.

Le film est présentement à l’affiche au Québec et le sera notamment aux États-Unis et en Europe. La réalisatrice et son équipe entameront d’ailleurs prochainement une tournée de promotion à New York et à Paris.