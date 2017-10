Anita Ouellet Castonguay sollicite un autre mandat à Saint-Alexandre

Crédit photo : Courtoisie

Mme Anita Ouellet-Castonguay a confirmé qu’elle sollicitera un troisième mandat à la mairie de la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Elle affrontera Luc Chouinard à la course à la mairie.

Élue par acclamation une première fois en 2009 à titre de conseillère municipale, elle a été mairesse suppléante lors de ce premier mandat à la suite de la démission du maire de l’époque et élue officiellement mairesse par ses pairs à la suite du départ d’un second maire. Mme Ouellet-Castonguay a été élue mairesse pour un deuxième mandat en 2013, et ce, sans opposition.

« De nombreux citoyens sont venus me rencontrer afin de m’encourager à me présenter pour ce 3e mandat », de mentionner Mme Ouellet-Castonguay. « Je suis fière du bilan de mes dernières années et la grande passion que j’éprouve pour ma municipalité m’habite plus que jamais. »

Parmi les réalisations de ses années en politique municipale, notons le centre de jour à la résidence des aînés, le potager social, les cuisines collectives, l’aide alimentaire, la caserne pour le service sécurité incendie KamEst, l’unité d’urgence « poste de commandement incendie », la réfection de différentes infrastructures routières, l’arrivée de trois nouvelles entreprises engendrant la création de 23 emplois, l’achat de six nouveaux terrains, le camp de jour estival pour 100 enfants, la table d’harmonisation, le transport pour concerts du jeudi au Camp musical de même que l’éclairage et la sécurité des rues, etc.

« J’ai à cœur le développement de Saint-Alexandre-de-Kamouraska; je suis une femme à l’écoute des citoyens et j’entends continuer de collaborer avec le personnel de la municipalité, nos organismes, nos entreprises, nos familles et nos nombreux bénévoles. »

À noter que trois conseillers actuellement en poste solliciteront également un nouveau mandat (Marc Lévesque, Diane Anctil-Lapointe et Johanne Bernier) alors que trois autres conseillers s’ajouteront à l’équipe.