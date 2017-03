Anita Ouellet Castonguay, mairesse et attachée politique libérale

Crédit photo : Maxime Paradis

L’éthique de l’élue de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Anita Ouellet Castonguay, est remise en question puisqu’elle porte également le chapeau d’attachée politique pour le député Jean D’Amour depuis 2012. Ce dernier a également été vivement critiqué par la classe politique.

Saint-Alexandre-de-Kamouraska a reçu une aide financière du gouvernement provincial de 192 871 $ pour la réfection de ses conduites d’eau le 10 mars, ce qui soulève plusieurs interrogations concernant l’octroi des subventions. Alors que les annonces pour le Bas-Saint-Laurent sont en grande majorité effectuées par Jean D’Amour, cette fois, c’est plutôt le député de la circonscription de Côte-du-Sud, Norbert Morin, qui a rencontré la mairesse Anita Ouellet Castonguay lors de la conférence de presse.

En entrevue avec Radio-Canada à l’Assemblée nationale hier, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a dénoncé la situation, soulevant un possible problème éthique, et une apparence de conflit d’intérêts.

L’aide financière totale accordée à ce projet était de 485 100$, couvrant 83% du coût total. L’aide fédérale se chiffrait à 292 229$. La municipalité déboursera près de 100 000$. Les investissements ont été annoncés dans le cadre du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées.

Anita Ouellet Castonguay est mairesse de la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska depuis 2009, et a brigué un second mandat en 2013. Jean D’Amour et Anita Ouellet Castonguay n’ont pas retourné les appels d’Infodimanche. Le Commissaire à l’éthique et à la déontologie a transmis un avis concernant la situation aujourd’hui au député Jean D’Amour, qui demeure confidentiel s’il n’est pas rendu public par l’élu concerné. Cette procédure est prévue à l’article 87 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale.

Collaboration spéciale : Andréanne Lebel (Infodimanche)