Saint-Roch-des-Aulnaies : André Simard remporte la mairie par une écrasante majorité

M. André Simard a remporté le poste de maire de Saint-Roch-des-Aulnaies par une écrasante majorité devant son rival, M. Michel Castonguay. Toutes les conseillères sortantes, de leur côté, n’ont pas été réélues.

M. Simard a remporté l’élection avec une majorité de 303 voix, soit 387 votes contre 84 pour M. Castonguay. Rappelons que ce dernier siégeait au conseil municipal de Saint-Roch-des-Aulnaies depuis 1981 et comme maire depuis 2005. « C’est un signal fort d’appui à mon endroit. J’en suis très fier et très honoré », d’indiquer M. Simard.

Il compte désormais s’atteler à préparer la première réunion du conseil municipal qu’il devra animer la semaine prochaine et apprendre les rouages du milieu municipal, lui qui a été député provincial de Kamouraska-Témiscouata pour le Parti québécois de 2010 à 2012. « On s’en va également vers l’adoption d’un budget en décembre. Nous allons regarder le travail amorcé et poursuivre dans les orientations qui nous seront suggérées », ajoutait-il.

Boys club

Fait particulier, aucune femme ne siègera au conseil municipal de Saint-Roch-des-Aulnaies, puisque les trois conseillères sortantes, qui appuyaient M. Castonguay, ont toutes été défaites. « Les électeurs ont fait un choix, sans tenir compte de cet élément. Mais je veux que les gens sachent que je suis très sensible à la question de la présence des femmes et que je serai à leur écoute », d’ajouter M. Simard.

De son côté, le maire défait, M. Michel Castonguay a confié quitter la tête haute. « Je félicite le maire élu et je lui souhaite bonne chance dans son mandat », a-t-il déclaré.