André Simard annonce sa candidature à la mairie de Saint-Roch-des-Aulnaies

Résident de Saint-Roch-des-Aulnaies depuis 21 ans, André Simard annonce sa candidature à la mairie en vue des élections municipales du 5 novembre prochain. Il affrontera le maire sortant de la municipalité, M. Michel Castonguay, qui annonçait récemment son intention de solliciter un autre mandat.

Disposant d’une formation en médecine vétérinaire, André Simard a été directeur général de l’ITA – Campus de La Pocatière de 1996 à 2010, député du Parti québécois dans Kamouraska-Témiscouata de 2010 à 2012 et conseiller spécial du vice-premier ministre et ministre de l’Agriculture du Québec de 2012 à 2014. Il désire mettre cette expérience au profit de ses concitoyens pour faire entendre leur voix à l’échelle régionale et nationale.

« J’ai été approché par des citoyens l’hiver dernier pour me présenter. Je m’étais donné jusqu’à septembre pour réfléchir », de préciser le candidat qui se présente seul et sans équipe. « Je suis prêt à travailler avec tout le monde », ajoutait-il.

Développement

Croyant au potentiel d’accueil et de développement de Saint-Roch-des-Aulnaies, André Simard désire mettre en avant une vision d’avenir à long terme pour sa communauté. « Nous avons une bonne santé financière à Saint-Roch-des-Aulnaies. Je souhaite donc qu’on se développe, mais selon nos moyens », précisait-il.

Il s’engage également à passer au peigne fin les différentes ententes financières de la municipalité afin de dégager de la marge de manœuvre, au besoin.

Enfin, il entend bien travailler avec transparence, équité, justice et démocratie s’il est élu.