Amisco lance sa nouvelle image de marque

Crédit photo : Courtoisie

Le fabricant de meubles résidentiels Amisco a dévoilé sa nouvelle image de marque en primeur à ses employés de L’Islet, le 27 septembre dernier. Une seconde présentation a eu lieu lundi dernier à Saint-Pascal pour les employés de Groupe Gibo, une filiale d’Amisco.

Des changements majeurs ont été opérés chez Amisco depuis l’implantation du logo précédent à la fin des années 90, dont l’expansion du programme de personnalisation des produits, l’acquisition de Groupe Gibo (spécialiste du rembourrage et de la transformation de bois) et la vente de produits sur le web. Aujourd’hui, des produits plus haut de gamme avec une plus grande proportion de composantes de rembourrage et de bois placent Amisco dans une position avantageuse face à une strate de compétiteurs de renom. La révision de l’identité visuelle s’imposait donc afin d’évoquer les attributs d’Amisco en 2017 : une marque accessible, actuelle, agile, dédiée et efficace.

La nouvelle identité visuelle sera intégrée dès octobre sur les réseaux sociaux et le site Internet de l’entreprise. Les documents externes seront renouvelés graduellement au cours des prochains mois, et une nouvelle enseigne lumineuse sera installée sur le mur extérieur des bureaux administratifs de L’Islet dès la fin des travaux en cours sur la bâtisse.